Despedida en positivo

Se va el 2022 y dado que se me acusa usualmente de ser muy duro o negativo con mis comentarios, porque algunos blandengues los consideran crudos o muy realistas, pues he decidido acabar el año en formato positivo.

En general el 2022 no ha sido mal año, si nos circunscribimos a ese bloque de tiempo y espacio.

Para comenzar, la pandemia de COVID-19 bajó su furia y la enfermedad se ha convertido en parte de la vida cotidiana, un virus más con el que tendremos que lidiar cotidianamente. Sorprende cómo la ciencia ha sido tan certera, al pronosticar que el proceso entre la epidemia y la conversión del virus en uno endémico tomaría entre dos y tres años. Superamos esa tragedia y eso es muy bueno.

La economía ha estado agobiada por una inflación marcada, provocada en su mayoría por la guerra en Ucrania, que viene a ser lo peor de este año que acaba, aunque me comprometí a ser positivo, por lo que no hablaré de ello. Pero la República Dominicana cerrará con cerca de un cinco por ciento de crecimiento, lo cual es la mejor noticia que podemos tener los que aquí vivimos.

Otro tema positivo de 2022 fue poder ver al gran Albert Pujols superar los 700 jonrones, justo el año de su retiro, y hacerlo con los Cardenales de San Luis, su equipo original. Me dio mucha alegría vivir esa experiencia. También en el campo deportivo, Al Horford y los Celtics llegaron a la final de la NBA y no pocos celebramos como nuestro el triunfo de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de Catar, con Messi a la cabeza.

Como boricua, me encantó ver que mis compatriotas artistas pasaran por aquí y llenaran sus conciertos, como pasó con Marc Anthony, Daddy Yankee y Bad Bunny. Además, grandes artistas internacionales, como Cold Play y Alejandro Sanz, o nacionales, como El Alfa y Juan Luis Guerra, también hicieron lo suyo.

No diré nada de la política ni de cosas de esas. Me portaré bien. Prometí hablar de las cosas positivas que trajo el 2022 y este resumen me parece que cumple.

¡Feliz despedida de año a todos!