Estoy emocionalmente apegado a la idea del desarrollo de Pedernales, lo admito. Me encanta el concepto del proyecto propuesto por el gobierno y esa zona se ha convertido en mi favorita en este país, porque me recuerda a mi tierra, al sur de Puerto Rico, donde nací y me crié.

El proyecto, si bien es descomunalmente grande y viene acompañado de múltiples dudas, no es descabellado y, si se llegara a ejecutar, sería una de las obras de desarrollo regional más impresionantes de América. Entiendo y comparto lo que ve el presidente Luis Abinader en Pedernales, lo comprendo perfectamente.

El sur profundo requiere de un emblema de desarrollo que invite a la población a querer quedarse allí, para repoblar la zona y, por qué no decirlo, para contener la emigración haitiana de una forma proactiva y productiva.

Mi única preocupación, como la de muchos en el país, pasa por el tema del desarrollo sostenible, del cuidado del medio ambiente, del respeto a las especies y zonas protegidas que existen por esas tierras, así como el balance entre los intereses de los poderosos contra los pobladores.

Estoy consciente que Abinader y parte de su equipo comparten esa sensibilidad, como la tienen personajes en la oposición, el sector ambientalista y los desarrolladores. Ahora, igual se ha colado una manada de lobos en Pedernales que nada tiene que ver con ese espíritu y que ha comenzado a dejar ver sus colmillos de a poco, como can rabioso y hambriento.

El presidente Abinader debe cuidarse de esos personajes, pues andan rondando y quieren violentar las bases de un proyecto genuino, solo para sacar ventaja y asegurar, a largo plazo, su posicionamiento económico. Me parece que Pedernales no es un tema para delegar, si es que Abinader quiere que llegue a puerto seguro, porque las cosas pueden desviarse del camino, empujadas por los lobos hacia algunas de esas trampas de cacería.

No quite el ojo de Pedernales, Señor Presidente, porque, si lo hace, corre el peligro de que se enlode lo que será, si logra ejecutarlo, su mayor legado a este país.