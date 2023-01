Cuidar el sistema

El sistema democrático que vivimos no se protege solo, nos corresponde a nosotros cuidar de él, hacer que funcione y procurar que su esencia no se corrompa. Si no lo hacemos, pues ocurren cosas malas, comenzando por el desinterés, pasando por el hastío, para luego acabar en alzamientos populares o enfrentamientos violentos.

No hay que llegar a eso, pero los políticos modernos y los diversos integrantes de los sectores sociales, como los empresarios y los líderes sindicales, parecen estar empeñados en demoler la estructura de la democracia, al colocar por encima los intereses económicos de cada cual.

Las sociedades modernas hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí, para tener un sistema en el que la libertad ciudadana y los derechos civiles estén por encima de cualquier otra instancia. Con el paso del tiempo, sin embargo, el ansia de riqueza individual desmedida ha colocado las libertades democráticas en un segundo plano y se ha dado paso a un modelo en el cual delincuentes usan las libertades para protegerse, mientras los políticos, empresarios y sindicalistas usan la democracia para lucrarse.

A este ingrediente se han sumado las ideologías políticas extremas y las religiones ultraconservadoras. Su mezcla, a ambos lados del espectro, ha comenzado a dinamitar las instituciones y ha provocado que se pierda el ingrediente principal que sostiene la democracia: la fe.

Hay que abrir los ojos. Miremos lo que pasó en Chile, lo que pasa en Perú, México y otros países de la región, donde el pueblo saltó del hastío a la violencia en diversas instancias por los excesos a nombre del sistema. Estados Unidos pasa por un proceso similar, provocado por un grupo poderoso de gente que cree que ser cristiano, republicano y capitalista en nivel extremo es lo que debe prevalecer, aunque ese coctel deje de llamarse democracia.

Hay que proteger la democracia. Es un sistema que nos sirve bien, si se maneja fuera de los extremos y sin la influencia de los excesos. Tenemos ante nosotros un desafío ineludible con el futuro de las libertades civiles, no renunciemos a enfrentarlo y a derrotar a sus enemigos.