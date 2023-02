#Temblor estuvo ayer como el trending topic del día en la República Dominicana. No es para menos, pues el susto que nos provocó el remezón de la tierra fue el tema de conversación en todas las esquinas del país.

A las 7:11 de la mañana el sismo de 5.3 grados me sorprendió sentado en el borde de la cama, con mi hijo bebé imperturbable en su sueño al lado mío. Me quedé petrificado, mirando alrededor y escuchando la variedad de ruidos que surgieron del poderoso evento natural. Mi hijo ni se enteró y cuando acabó el sismo envié un mensaje por WhatsApp al grupo de la Redacción: “¡Vaya temblor!”.

Entonces, me entregué a seguir la vorágine de reacciones y a hacer o responder la pregunta de rigor: ¿Sentiste el temblor? Nunca me planteé la posibilidad de peligro inminente, pero sí me dan escalofríos cuando recuerdo ese sonido tan particular durante esos segundos, como si fuera una suerte de onda expansiva monstruosa.

Me recordó una Nochebuena en Puerto Rico. Cocinaba la cena navideña cuando sentí como si un tren se acercara a la casa, justo antes de que la estructura se moviera como si fuera de papel. Resultó que un temblor de casi cinco grados tuvo epicentro a un kilómetro de allí. Jamás olvidé ese rugido y ayer volví a experimentarlo.

El de ayer fue otro de esos avisos que da el Planeta para que recordemos que está vivo. El Caribe no está exento de movimientos telúricos y los especialistas llevan décadas advirtiendo de potenciales daños en la región por esa causa. Hasta ahora Haití ha llevado la peor parte, pero aquí no debemos hacernos los locos y pensar que nos podemos librar a futuro de cosas peores.

En Puerto Rico hay un geomorfólogo de nombre José Molinelli que alertó por años del peligro de la actividad tectónica en la zona y lo daban por loco, hasta que hace unos años se desató una actividad insólita que destruyó casas, escuelas, calles y edificios en la zona sur de la isla. Molinelli siempre tuvo razón. Lo mismo puede pasar aquí. La tierra nos dio otro aviso ayer, entendamos el mensaje y no dejemos nada a la suerte.