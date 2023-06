Negocios con Guyana

El gobierno dominicano ha dado los primeros pasos para entablar grandes negocios económicos con Guyana, entre ellos la construcción de una refinería de capital conjunto, entre otras importantes intenciones.

La razón fundamental para dicha movida se entiende, pues Guyana ha entrado a un exclusivo club global, al descubrirse en sus aguas en la pasada década una de las reservas de petróleo y gas más grandes del mundo. Ese hallazgo ha convertido a este país sudamericano, localizado entre Venezuela y Surinam, en el nuevo destino de múltiples intereses de todo tipo, como chinos, árabes, europeos, estadounidenses, indios y latinoamericanos.

Pretender meterse en ese tejemaneje para captar un poco de ese petróleo y, de alguna forma, generar riqueza mediante alianzas comerciales con Guayana no es mala idea, para nada, es más, me parece genial.

Ahora, tengamos claro que no todo lo que brilla es oro. Conozco de Guyana porque cuando fui editor en la mesa del Caribe de la Agencia EFE tenía a esa compleja nación entre mis asignaciones.

Ese tiempo que atendí los asuntos guyaneses, junto al corresponsal allá Urel Wilkinson, me enseñaron que ese país es muy complicado, por las marcadas diferencias raciales y religiosas entre su población, compuesta por descendientes de orientales, negros, indios y su correspondiente mezcla. Además, es una sociedad, que desde su independencia del Reino Unido en 1966, ha sido gobernada con sólidas tendencias socialistas.

Si bien la influencia británica a través de la Mancomunidad de Naciones ha mantenido cierta estabilidad, desde acá no debemos perder de vista que el gobierno actual subió al poder desde la oposición en medio de una enconada disputa. Eso deja abierto el camino a que su periodo al comando del Estado sea corto y se abren las posibilidades de que todo cambie de manera absoluta con un presidente nuevo. Esa realidad no es extrema, porque así funciona Guyana, así que no nos pongamos demasiado entusiasmados, sea y que nos den un guyanazo.