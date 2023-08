¿Tendrá razón Bukele?

¿Será que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene razón y que la única forma de responder a la delincuencia es suspendiendo el estado de derecho, construir cárceles enormes y meter en prisión a toda aquella persona que genere una sospecha de ser un delincuente?

Yo quisiera pensar que no, pero los actos que vemos día tras día, no solo aquí, me hacen pensar que en la terrible sociedad que hemos construido y en lo fallido de un modelo colectivo en el cual los malos han usado los derechos de los buenos para delinquir a mansalva, sin el más mínimo temor y con la mayor impunidad, esa es una opción.

Es una desgracia, pero estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia y la corrupción. No hay aparato estatal capaz de limpiar toda la podredumbre que se esconde en nuestras sociedades, porque simplemente delinquir se ha convertido en un modo de vida abierto, al descaro. Se delinque en el supermercado, comiéndose lo que no se paga; se delinque en el trabajo, llevándose el papel para las tareas de los hijos; se delinque en la casa, robándose la luz, el agua, el internet, o abusando de las mujeres; se delinque en el barrio, vendiendo droga y dañando la calidad vida; se delinque en la ciudad, atracando, matando, manejando como salvajes o tirando basura; se delinque en el país, con funcionarios corruptos en todas las ramas del gobierno democrático que tanto descuidamos; se delinque a nivel global, abusando de los recursos naturales y dañando el planeta, cultivando el narcotráfico, dejando el campo abierto a los piratas cibernéticos, sacando ventaja de los más débiles y fomentando la desigualdad.

¿Cómo enfrentamos a los delincuentes y a los corruptos? ¿Cómo los detenemos?¿Cuál es la solución? ¿Podemos sacarlos de los círculos de poder a los que han accedido? ¿Están la democracia y los derechos humanos acorde a las necesidades de un mundo en el cual se tiene la percepción de que ser delincuente paga más? ¿Damos abasto los buenos para acabar con la maquinaria criminal?

Quiero pensar que Bukele no tiene razón, en serio, pero veo que su modelo funciona y eso me da crea simpatía.