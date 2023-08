El acuerdo opositor

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, encendió el avispero político al confirmar a Diario Libre que las principales fuerzas de oposición cocinan en sus estrategias un acuerdo opositor para derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las distintas fases del proceso electoral que se avecina y que cierra con las elecciones presidenciales en el 2024.

La primicia dada a Diario Libre por Martínez, en el contexto del Diálogo Libre, ocurrió de la manera más fluida, sin presiones y el candidato presidencial la disparó con la mayor naturalidad. De hecho, lo reiteró y elaboró. Así que Abel Martínez quería que se supiera del tema y sospecho que sus razones estratégicas tendría.

En lo que dijo, el Alcalde de Santiago dejó caer un detalle que podría ser inocente y no lo es, al sostener que hay una comisión encargada de ese posible acuerdo opositor, en la cual él no quisiera verse como interventor, pero aprovechó la oportunidad y planteó públicamente sus perspectivas sobre lo que ese pacto debe incluir. Y por ahí quedó claro que no aceptará otra cosa que ser él el candidato presidencial del PLD.

Me parece que Abel Martínez, que no tiene un pelo de tonto, olió que se la podían jugar y dio adelante, poniendo sus pautas públicamente para que no haya inventos. Supongo que la movida ha tomado por sorpresa a unos cuantos, tanto en el PLD como fuera del partido morado, por lo que hay mucha gente rabiosa con él, pero esa jugada ha sido genial en términos políticos, por ahora.

¿Por qué por ahora? Porque a corto plazo lo que se transmite es que la oposición no puede derrotar al PRM por sí sola. Porque a mediano plazo se ha perdido el factor sorpresa y el oficialismo podrá mover sus fichas. Porque a largo plazo habrá muchos problemas para mantener un pacto con tantos intereses juntos , sobre todo cuando hablamos de alcaldías, asientos congresionales y una primera vuelta presidencial. Ahora, ¿sería una alianza opositora buena para el país? Esa es materia de otro análisis.