La pugna por el agua del río Masacre se ha convertido en una prueba de fuerza con Haití, en la cual República Dominicana ha dado el primer paso hacia atrás, según se desprende de las "nuevas medidas para fortalecer el cierre fronterizo" anunciadas ayer por el gobierno.

Si bien desde el Palacio Nacional han querido darle un tono positivo al asunto, para que no se entienda que han comenzado a recular, lo cierto es que hubo una flexibilización al crear esos corredores comerciales que, desde fuera, tienen pinta de dos cosas: primero, que responden al clamor de los comerciantes que pierden millones al día con el cierre de los mercados y, segundo, que han hecho caso al pedido de la ONU de crear corredores humanitarios para no estrangular a Haití.

No me entiendan mal, no estoy en contra de lo decidido en el Palacio, lo que me molesta es que quieran verle a uno la cara de tonto, con la verborrea típica de quien no quiere asumir la verdad de las cosas y sólo piensa en el beneficio político, más que en decirle la verdad a la gente.

Así que traduzco lo que ha pasado aquí.

El gobierno cedió a la presión de los comerciantes y la ONU, a la vez que reconoce que se excedió al aprobar un paquete de medidas tan severo desde el inicio, en lugar de ir de a poco, dando el golpe sobre la mesa, pero apretando el cuello en proporción a las jugadas del otro lado.

Si bien al gobierno dominicano no le quedaba otra que enfrentar la situación de frente y con firmeza, siempre fue un peligro que con esa determinación se cayera en el juego de la oligarquía y la clase política haitiana, que apuesta a probar fuerza y jugar al agotamiento de la sociedad dominicana y sus influyentes poderes económicos.

Parece que, a corto plazo, la estrategia haitiana ha dado resultados.

Ante ese hecho, insisto en conseguir una mediación internacional que permita encaminar el asunto y ganar tiempo, para que este tema no se convierta en el ojo de la discusión electoral.