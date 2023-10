Cuestión de género

El Tribunal Constitucional decretó inconstitucional la licencia por paternidad establecida en el artículo 54 del Código de Trabajo, con lo que abrió una puerta interesante en términos del debate de los derechos ciudadanos, pues su decisión se basó en una cuestión de equidad de género.

Estableció el Constitucional que los dos días de licencia de paternidad son insuficientes y no son cónsonos con los principios de igualdad y razonabilidad relacionados con la equidad de género. Ordena, igualmente, al Congreso a trabajar en una revisión en un término no mayor de dos años, para conseguir una licencia más justa.

Esa decisión es todo un bombazo y traerá cola, porque abre una puerta a que los creativos en términos de derecho salgan a impugnar programas de ayuda, leyes protectoras y mil cosas más que hoy día estaban destinadas exclusivamente a las mujeres, por su posición desventajada en la estructura de poder de la sociedad.

Podría entenderse, aunque no sea del todo correcto, que el Tribunal Constitucional ve como contrario al espíritu de la Carta Magna cualquier diferenciación de género en las leyes o acciones del Estado, una perspectiva que podría provocar pleitos de esos frívolos a tutiplén.

Estoy a favor de la licencia por paternidad, porque me luce justo que los padres responsables tengan la oportunidad de estar con su pareja y su recién nacido esos primeros días. Creo, igualmente, que pensar en el mismo tiempo de licencia a uno y otro no es positivo, pues es innecesario, a menos que haya algún imprevisto médico que requiera de la presencia del padre a largo plazo.

Equiparar un escenario con el otro también me parece peligroso, por el mensaje que envía. En culturas machistas como las nuestras, hay que tener cuidado con abrir puertas a medidas que acaben por hacer más daño que bien y que inescrupulosos intenten usar las buenas intenciones para adelantar agendas contra los derechos de las mujeres. Así que levanto bandera, para que ese no sea el caso y que esta decisión traiga beneficios a las familias y no retrasos a los avances de las mujeres en sus derechos.