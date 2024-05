Migrantes climáticos

Cuando hablamos del cambio climático solemos confundir el concepto con problemas medioambientales y no entendemos que, aunque son temas hermanos, no son lo mismo, más bien, son algo así como los dos cuernos de una cabeza, vinculados, pero autónomos.

Y en esa falla conceptual se comente el catastrófico error de pasarle por encima a desafíos que son esenciales para nuestro futuro, pero que son muy complejos de ver a corto plazo, porque no resultan fáciles de "vender".

Es una realidad que ahora mismo la lucha ambiental se circunscribe a defender las Dunas de Baní, pelear contra la basura, luchar contra los incendios forestales y proteger las especies y zonas en peligro. Todos esos puntos son importantes, pero de nada vale delinear estrategias sobre ellos sino vemos las soluciones a largo plazo y miramos los factores macro que serán determinantes en su evolución.

Un ejemplo de ello es la migración climática, que no es otra cosa que el desplazamiento de la población por los problemas que generan el cambio climático y la sobrexplotación de los recursos naturales.

Ayer publicamos en Diario Libre una información dada por el Banco Mundial en la cual alerta que para el 2050 el Distrito Nacional, y otras ciudades cabeceras, será un "punto receptor" de migrantes internos y de origen haitiano, que abandonarán los campos para ubicarse en las zonas urbanas por los problemas extremos que traerá el cambio climático, como las sequías sostenidas, las lluvias excesivas y la lenta regeneración de los recursos naturales.

Pensarán que no hay que ocuparse de ello porque es en el 2050, pero sepan que el planeta y sus recursos no se regeneran con la velocidad o los cortos periodos de tiempo que rigen la vida humana. Si desde ahora ese tema no comienza a ser atendido y se establecen programas de regeneración, planes de mitigación para las sequías y estrategias de manejo para las inundaciones, lo cierto es que heredaremos a nuestros nietos un país incapaz de salvar su ruralía. Ese escenario será terrible, porque no todos cabemos en la ciudad y no habrá cama para tanta gente.