Cosas de plagas

El presidente Luis Abinader no llamó plagas a los motoristas, es la verdad, así que todo el lío que armaron los que se dieron por aludidos estuvo basado en una de esas típicas mentiras que corren por las redes sociales.

Lo que sí ocurrió es que vimos que los políticos les tienen un terror horrible a los motoristas y vimos cómo Abinader y Leonel Fernández validaron el poder que tienen esos personajes sobre los actores políticos. Por un lado, Abinader salió corriendo a anunciar el respaldo de varios sectores de motoconchistas, mientras que, por el otro, Fernández llevó a motoristas a su coloquio semanal para que se quejaran contra las acciones del gobierno.

El tema es que en esas dos acciones por qué el problema de los motoristas nunca será resuelto en la República Dominicana, porque los políticos temen al poder de los sindicatos que los representan y a que ellos se presten a detener el transporte público o los servicios a domicilio.

Lo que sí me ha parecido curioso es que los motoristas se hayan sentido ofendidos porque que se haya usado el concepto de "plaga" al referirse a sus conductas en la calle, aunque haya sido en un "fake news".

Aquí nadie ha pedido que quienes usen sus motos para ganarse la vida dejen de hacerlo, lo que se critica y es un plaga terrible son las acciones en las carreteras de muchos motoristas, que no respetan las leyes de tránsito y ponen en peligro con sus acciones a mucha gente cada día. Así que no desviemos la atención al problema fundamental, que es la irresponsabilidad que tienen la mayoría de los motoristas con la seguridad ciudadana y la suya, pues no pocos acaban muertos o lesionados por su temeridad.

Eso es lo que hay que atender, con urgencia, y la salida no es simpática ni políticamente beneficiosa, pero el problema que representan los motores en las calles no aguanta más. En ese sentido, Abinader y Fernández han enviado un mensaje terrible, al dar la razón a este grupo y, peor que eso, ofrecer su respaldo a unas figuras que desprestigian la calidad de vida en nuestras ciudades. Ojalá reparen el daño hecho y que sea pronto, se los pido por favor.