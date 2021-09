Educación quemada

El dato no puede ser más escandaloso: sobre el 95% de los aspirantes a maestros se quemó en la primera ronda de la prueba del concurso de oposición fomentada por el Ministerio de Educación. Es una cifra que da grima, que deja al desnudo un asunto muy serio, el cual podría ser el inicio de las explicaciones para muchos de los problemas sociales que permean en República Dominicana.

¿Cómo es posible que tanta gente haya fracasado en un intento como éste? No tengo la respuesta. ¿El problema está en el diseño de la prueba? No lo creo. ¿Hubo algún problema técnico? Tampoco debe ser la razón principal.

Creo, eso sí, que el asunto viene de la raíz, de la educación que se ha venido proporcionando en el país desde hace décadas, la cual, es evidente, ha dejado importantes lagunas en la formación de quienes aspiran a ser profesores.

Esa estadística denota que el majestuoso logro dominicano de asignar el cuatro por ciento de su Producto Interno Bruto al servicio de la educación no ha sido utilizado correctamente. Destinar todo ese dinero sin poner al estudiante, de principio a fin, como centro del sistema, parecer ser el mayor obstáculo para que triunfe el sistema educativo público.

El fracaso en esas pruebas no es culpa de los aspirantes, pues ellos son el producto de políticas educativas erróneas desde que entran al primer grado y se gradúan de la universidad. El responsable es el aparato político, que prefiere apostar más a lo que se ve, como la construcción de escuelas o la cifra total de maestros, que a la sustancia, como es la construcción de un modelo educativo que se enfoque en enseñar a pensar correctamente.

Este resultado no es responsabilidad del gobierno actual, claro que no, pero a él le toca tomarse en serio el escenario y comenzar a enmendarlo. La educación no puede seguir quemada, es hora de que se convierta en una estudiante de honores.