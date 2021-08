El Planeta nos matará

Nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo de manera colectiva y todos tirar del carretón hacia la misma dirección nos condena irremediablemente a la extinción como especie. Esa es la que hay, sin medias tintas, y la pandemia que vivimos con la COVID-19 es la mejor prueba de ello, pues el juicio valorativo de cada cual nos ha llevado a atrincherarnos en nuestros contextos y ha matado la posibilidad de encontrar soluciones masivas a un problema global, no territorial.

Esta premisa no es pesimista y mucho menos alarmista, es, en realidad, muy realista y la sustenta el nuevo informe dado a conocer ayer por el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) patrocinado por las Naciones Unidas.

Las conclusiones de los científicos son alarmantes y, en lo personal, me provocan miedo. Este grupo de reconocidas figuras de la ciencia mundial determinó que “el cambio climático, causado indudablemente por la actividad humana, ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2,000 años, y tendrá efectos irreversibles durante milenios”. En su escrito, los expertos calculan que “el aumento de temperaturas actual se compara al que hasta ahora se considera el periodo más cálido de los últimos 100,000 años, ocurrido hace 6,500 años (el máximo climático del Holoceno)”. Sostienen que “de mantenerse el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentará 2.7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial (1850-1900)”.

En pocas palabras, la ciencia nos advierte que vamos en ruta a una inevitable catástrofe y que el mundo que le dejaremos a nuestros hijos y nietos será desolador, porque las consecuencias del calentamiento global se han desatado y, a corto plazo, no hay forma de detenerlas.

Este es un tema serio, no es menor. Sé que a mucha gente poco le importa, porque permea la vida diaria, el interés de obtener el beneficio inmediato y la necesidad de resolver el problema cotidiano. Es momento, sin embargo, de entender que si seguimos así, el Planeta nos matará. No es relajo. Quizás no vivamos para verlo, pero nuestro círculo de familiares cercano menor de 30 años podría ver la peor parte de nuestras irresponsabilidades. Comencemos por tomar conciencia, es lo menos que podemos hacer.