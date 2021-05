El Gobierno dominicano ha tomado la sabia decisión de posponer a corto plazo la entrada en vigor de una reforma fiscal, al menos como un conjunto. En lugar de meterse en aguas profundas para cumplir con los organismos reguladores internacionales, la actual administración ha optado por tomarlo con calma y evitar una explosión social, como las ocurridas en Chile o Colombia.

La determinación de la postergación es inteligente, dado el contexto actual, pero es obvio que a mediano plazo el presidente Luis Abinader tendrá que tomar decisiones que no serán nada simpáticas, pues toca pagar las deudas asumidas y no poner en riesgo la reputación crediticia de la nación.

Me parece que el plan del gobierno del PRM será parecido a lo que ha hecho con el COVID-19. Con la pandemia el Gobierno ha llevado al país poco a poco a la nueva normalidad en la práctica y ha entrado la apertura por la puerta de atrás, aunque en el discurso público insiste en un mensaje dirigido a la prevención de la enfermedad.

Al observar ese proceder, me parece que la reforma fiscal no será declarada como tal y más bien veremos iniciativas de a poco, que a la larga conformen un paquete de proyectos tributarios que dejen tranquilos a los inversores, pero que, a la vez, no supongan un golpe de gracia contundente a la maltrecha clase media dominicana.

Lo que queda claro es que el Gobierno necesitará dinero para pagar la deuda y mantener su operación sin afectar el crecimiento económico. La pregunta es cómo lo conseguirá sin incrementar impuestos. Reducir el gasto público mediante la eficiencia, combatir la corrupción, limitar las exenciones y revisar el esquema de beneficios de los puestos ejecutivos en las distintas ramas gubernamentales, podrían representar una buena parte del pastel, pero no el bizcocho entero, por lo que algún impuesto tocará pagar a los asalaridados.

Queda ver cuánto del pastel tocará pagar a aquellos que viven del salario o de sus pensiones, una decisión que mientras más se postergue, más compleja será de tomar.