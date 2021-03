No es momento de ocultar información

Primero comenzó el problema de ocultar los muertos. De momento, los números de muertes no cuadraban y aquí en Diario Libre nos preguntábamos cómo era posible que mientras se cocinaba lo que fue eventualmente un brote de COVID-19, los casos de fallecimientos no se reflejaran.

De repente, los muertos comenzaron a ser reportados y las autoridades sanitarias alegaron que los centros no estaban dando parte de los fallecimientos. Desde entonces, se reporta a diario una decena de muertos, mientras los casos positivos bajan a un ritmo un tanto acelerado.

Y entonces salen en el Ministerio de Salud con el término “silencio epidemiológico”, un concepto mendiante el cual explicaron que varias provincias llevaban semanas sin reportar sus estadísticas de COVID-19, lo cual es un escándalo y podría llevar a un brote desconocido de esa enfermedad en esas zonas. De hecho, hasta el sol de hoy, no sabemos el impacto de ese “silencio epidemiológico” en el país, pues la epidemia del silencio parece haber afectado a las estructuras sanitarias.

En paralelo a todo esto se comenzó el proceso de vacunación. El presidente Luis Abinader ha puesto todo su empeño en lograr que las vacunas necesarias estén en el país disponibles para la población. Se tragó su orgullo político y le compró millones de dosis a China, país al cual había dejado de lado a inicios de su mandato. Por esa entrega en conseguir que los dominicanos se vacunen, sin importar el costo, hay que felicitarlo.

Pero desde la Vicepresidencia no lo están ayudando mucho. Los errores organizativos, de comunicación y de transparencia se hacen evidentes para el más noble de los ciudadanos, que no tiene claro si lo vacunarán por la página web, yendo al centro de vacunación, acompañando a un anciano, buscándosela por la izquierda o cualquiera de las anteriores.

Y es por ahí que va mi sugerencia, a que no es momento para ocultar información, sino para todo lo contrario. En lo personal, las estadísticas no me cuadran, pero no tienen que hacerme caso, porque no soy matemático. Ese rol le toca al gobierno, el de ofrecer la información que todos necesitamos, fiel y verdadera, para no llevarnos sorpresas como la del domingo, cuando nos enteramos que ya hay positivos entre la gente que se vacunó y las autoridades no han dicho ni pío.