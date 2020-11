EE.UU. a cita con la democracia

Estados Unidos acude hoy a una elección general que será muy distinta de las demás, pues no se trata de la mera selección de un presidente, sino que coloca a la nación ante la encrucijada de someter o no a su democracia a una de las mayores transformaciones ideológicas en su historia moderna.

Aquí más que Donald Trump vs. Joe Biden, o demócratas vs. republicanos, lo que está en juego es la permanencia como modelo social de un radicalismo de derecha que no había sido tan agresivo en su gestión, ni siquiera en los años más ilustres de Ronald Reagan.

Se trata de que Estados Unidos debe lanzarse a elegir entre continuar con el estilo agresivo, políticamente incorrecto y divisivo de Trump, o decantarse por un gobernante más moderado, que vuelva a colocar a la mayor economía del mundo en la posición de liderazgo que tenía hace cuatro años.

Está en jaque en las urnas la proyección estadounidense como el paladín de la democracia y los derechos humanos. Se pone en tela de juicio si Estados Unidos se verá todavía como el lugar en el cual los presidentes no son caudillos y donde el consenso social permea por sobre los intereses del que se creía era un pequeño sector de la población.

Esta elección no es ni de cerca parecida a la de 2016, porque en aquella ocasión las ideas de Trump eran una teoría, una promesa de campaña. Hoy hay cita con la democracia, pues se elige entre validar esas promesas convertidas en realidad por Trump o el rechazo a lo que Estados Unidos se ha convertido como país.

Hoy el mundo entero estará pendiente de lo que decidan los estadounidenses, porque de esa selección dependerá si retomamos una sociedad global más pacífica o nos enfrentamos a un clima de tensión aun más extremo.