Un consejo a todos desde “afuerita”

He sido periodista desde que tengo 15 años, cuando publiqué el primer periódico en la escuela de mi pueblo. Desde entonces nunca he dejado de serlo y el periodismo pudo más que el béisbol. Soy boricua, allí dirigí los diarios El Nuevo Día y Primera Hora, trabajé para las principales agencias de noticias en el Caribe, he sido corresponsal en Cuba por cinco años, he cubierto todo tipo de grandes eventos y, a mis 48 años, estoy en mi segundo paso residencial por República Dominicana, donde viví por dos años en los noventa trabajando para la cadena mexicana Televisa.

Nunca me he desconectado de la política dominicana ni de su realidad social, siempre la he seguido, porque para mí los países caribeños, en especial los de habla hispana, me fascinan y me llaman a sentirlos todos como uno, al modelo Hostosiano. Hago toda esta introducción porque quisiera aprovechar la oportunidad para enviarle un consejo amistoso y cariñoso al Gobierno actual, no al presidente Luis Abinader, que estoy convencido está tratando de batallar contra años de una cultura corrupta, sino a los que están debajo de él. El mensaje fundamental es que tengan cuidado y protejan lo que tienen. El saqueo de los recursos del país y la falta de transparencia en los procesos de contratación los hará ricos ahora, pero condenará a sus hijos y nietos a un futuro desgraciado.

Vengo de un país que se conoció en su momento como “lo mejor de dos mundos”, porque teníamos lo mejor del sistema económico estadounidense y lo mejor de la cultura hispanoamericana. Hoy, por desgracia, ese país del cual vengo, anda en la ruta contraria, pues lo que tiene es “lo peor de dos mundos”. Hemos copiado los modelos de privatización ineficientes de Estados Unidos y adoptado los modelos de saqueo público típicos de América Latina.

Hoy, mi país, Puerto Rico, es una nación en bancarrota, gracias a dos factores puntuales: a la corrupción de sus políticos y a la ambición sin extremos de sus servidores públicos. Echen una mirada al lado y acompañen al presidente Abinader en su cruzada de limpieza institucional. Será el mayor acto de patriotismo que podrán hacer y salvarán a República Dominicana de quienes pueden llegar a ser sus propios peores enemigos: los mismos dominicanos.