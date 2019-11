A Leonel le quedan años

El tema de lo emotivo y lo irreflexivo en política que abordé ayer sirvió a un lector para remitirme la carta que envió Whittaker Chambers –el ex espía ruso- a Nixon tras perder contra Kennedy en 1960, de la cual extraigo un párrafo que a juicio del lector le cabe al Leonel actual: “Tiene usted todavía muchos años por delante. No creo que a pesar de que ha sido cruelmente derrotado para el puesto que mejor le cuadra, semejante derrota sea definitiva. Me parece que el Ejecutivo ha pasado para largo tiempo a manos del otro partido. De ser así ello cambiará su ruta y punto de destino, pero no la naturaleza de su viaje. Le quedan muchos años para servir. Los grandes hombres aceptan con gallardía los pequeños contratiempos”.