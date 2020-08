Abortarán nuevamente

Retomar en la Cámara de Diputados el Código Penal sin lo relativo a la interrupción del embarazo, no es un hecho fortuito sino parte de acuerdos políticos-electorales para “entregar” las tres causales a los sectores más conservadores. Es frustratorio que se antepongan los intereses de particulares y no se atienda a las repercusiones y a las profundas raíces sociales de un fenómeno de salud pública que afecta de manera desproporcionada a las mujeres más pobres. Que no me vengan de nuevo con el cuento ese de que habrá una ley especial, lo que es una manera vergonzante de no dar la cara a la realidad y a la ciencia y mantener la ambigüedad en el tema, solo para complacer a los grupos más retrógrados de nuestra sociedad.