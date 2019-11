Alianza de opositores

El pacto unitario anunciado por el PRM con otros partidos para, según dijeron, “el final del monopolio irritante que mantiene el gobierno y la cúpula del PLD”, es para las congresuales de mayo aunque a la orden del día están las municipales de febrero. Quizá eso venga más adelante como también el enunciado de las bases programáticas de la alianza, una tarea pendiente que no pueden eludir porque la expectativa de la población no está relacionada con cuál de los del frente será candidato a senador o a diputado, sino con seguridad ciudadana, comida, empleo... Hay que darle sustancia a esa coalición opositora, porque a ojos vistas no hay propuestas y sí muchas postalitas repetidas que son solo ellas y sus aspiraciones personales.