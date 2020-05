COVID-19 afecta a gobernantes

Si Bolsonaro se salva de la destitución es probable que no alcance a reelegirse, en tanto que Trump, que se veía claro ganador para noviembre, no hay quien se arriesgue ahora a vaticinarlo por su comportamiento errático frente la pandemia y por su indolencia, algo que lo equipara con su par brasileño. Los menciono por ser los ejemplos que mejor ilustran, pero son muchos los presidentes con su popularidad en baja. En el caso dominicano las posibilidades reales de Gonzalo están conectadas con el desempeño de Danilo frente a la pandemia, virus que tampoco será ajeno a la valoración final que se lleve de sus ocho años de gestión por la costumbre del dominicano de enjuiciar las cosas como terminan y no por un comienzo lejano.