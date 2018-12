Ciudadanía y operativo del COE

Al margen del saldo negativo en accidentes de tránsito, se puede colegir del reporte del COE que la primera fase de su operativo llenó el cometido, porque al pasar balance hay un hecho a sopesar. Se trata de que hubo una permanente orientación a la ciudadanía para que adoptara medidas preventivas. Y si hubo exceso y desenfreno durante el feriado, es porque no se observaron las recomendaciones. La voluntad y la determinación del ciudadano es lo que podríamos calificar de primera línea de defensa frente a las imprudencias. De nada vale deplorar la ocurrencia de hechos negativos si no aportamos de nuestra parte, y si no insistimos lo suficiente en la necesidad de elevar los niveles de educación y de conciencia de las personas.