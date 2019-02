¿Cómo pasó la ley electoral?

Promulgada la Ley Electoral no hay pero que valga, con todo y los ataques dizque por inconsistente, contradictoria y hasta abusiva. Se dirá, como acontece en este tipo de casos cuando prima un interés político superior, que ha sido la ley posible, aunque no la ideal, pero la precipitada ruta hacia su aprobación deja interrogantes. ¿Por qué el PRM la aprobó si en partes fue objetada por Paliza y otros legisladores? ¿Cómo pasó sin consensos previos en los liderazgos de los partidos? ¿Esa mansedumbre de Leonel, a qué obedeció? Y algo no menos importante: ¿A qué se debe el interés de Danilo por las leyes de Partidos y Electoral? Obvio, desea comicios limpios y transparentes, sobrados de leyes, pero ¿para provecho de quién?