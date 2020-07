Compartir estrategias

En 36 días habrá nuevas autoridades a todos los niveles pero en el caso de las sanitarias debieran desde ahora tener una responsabilidad compartida contra el coronavirus con las de ese sector que se despedirán. Me explico. En la lógica de la política el COVID-19 actual es “made in PLD” y por tanto problema suyo; al PRM le tocaría lo bueno o malo a partir del 16 de agosto. No debiera ser así porque es a los perremeístas a los que más conviene que su estrategia para la pandemia comience a ganar cuerpo desde ahora y no arrancar desde 0 con la toma de posesión. Ese tipo de idea no cala por el celo e incomprensiones de nuestros políticos, pero es lo de menos en un momento en que se apela a la conciencia y al compromiso de todos.