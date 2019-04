Consejos para tomar o dejar

Como se trata de algo que hacemos cada año para esta fecha y los resultados positivos no son visibles, parece una pérdida de tiempo aconsejar descanso, reflexión y recogimiento. Pero con todo y la sensación que embarga a uno cuando se repite en cada Semana Mayor el pedir a los que vacacionan moderación, prudencia y que no haya excesos, otra vez es mi sincero deseo de que así suceda. Nunca sobra exhortar a un comportamiento ejemplar, a tomar en cuenta a los demás, y que de manera especial nos refugiemos en el núcleo familiar. Y a los de cabeza dura, a los que nunca aprenden, a los que van rápido por la vida, ojalá que al final de la jornada no figuren entre las cifras del COE con el saldo negativo de estos días santos.