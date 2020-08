Consultar no es delegar

El anuncio del presidente Luis Abinader de que consultará al liderazgo nacional en procura de un consenso no debería malinterpretarse. Sería erróneo creer que es debilidad del mandatario recurrir a un intercambio de impresiones. Ojalá que las personas a las que contacte no lo vean así porque arruinarían una práctica positiva no muy frecuente en el país y que es propia de verdaderos gobernantes. Estimo que con su proceder el jefe de Estado no delega atribuciones. Ante una coyuntura tan compleja y de tanta envergadura, pensó primero en el interés general en consonancia con lo que dijo en su toma de posesión: “El camino es largo y oscuro y quien tenga la tentación de recorrerlo solo y sin luces, no llegará a ninguna parte”.