Contra el fanatismo

“Hay quien en nombre de la caridad cristiana mata, quien para salvar al prójimo te lleva al quemadero”. Es una sentencia atribuida a Unamuno referida al fanatismo, la que escojo para, coincidiendo con la conmemoración del Corpus Christi, recordar lo pernicioso del sectarismo religioso y también para exigir respeto a la manera de pensar del que no comulga con nuestro credo. En nuestro país, si bien se observan atisbos, por suerte el fundamentalismo no marca agenda aunque tampoco abunda el que es dado a perdonar pecados y menos el que hace honor a la sentencia de “ama a tu prójimo como a ti mismo”, frase bíblica con la que se invita a apartarnos del odio y de la envidia y a no dar cabida a ninguna manifestación de fanatismo.