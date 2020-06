Cuando no es sí

Dicen los diputados reformistas que no votaron a favor de la extensión del estado de emergencia y que lo hicieron en contra. Pero ahí fue donde radicó el engaño para dejar con el moño hecho a sus aliados del PRM, pues con sus votos validaron el quórum requerido para sesionar que es de 96, para lo que no alcanzan los 91 del PLD y aliados. Completar el quórum es un viejo truco que tiene otras modalidades que sirven a los legisladores con menos empacho y que se reservan sus bellaquerías para circunstancias en las que sus votos se valorizan. En el caso que nos ocupa bien que puede ser verdad lo del trueque por el 30% de las AFP, pero esta coyuntura era ideal para que en la Cámara Baja corriera cualquier cosa y no precisamente sangre.