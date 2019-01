Davos: plepla y eufemismos

Las más poderosas elites económicas, agrupadas en el Foro Económico Mundial, se dan cita cada año para esta fecha en Davos, Suiza, donde abundan discursos que no pasan de ser pura retórica, eufemismos, porque a los allí presentes, gobernantes más poderosos del planeta, no les interesa ni tienen mecanismos prácticos para implementar conclusiones. Para este año el ambiente es dizque de pesimismo, pero no porque la brecha entre ricos y pobres se agrande, sino porque los vaivenes de la economía mundial ponen en peligro que la riqueza esté cada vez en menos manos. Ya lo develó Oxfam, ONG británica que espera este encuentro en Davos para tirar un bombazo: el 1% de la población mundial amasa más riqueza que el restante 99%.