El pasado viernes Human Rights Watch presentó en Berlín el Informe 2019 de los derechos humanos en el mundo en el que se analizan más de 100 países, entre ellos 14 de América Latina y el Caribe. Como no figura República Dominicana quizá sea la razón por la que grupos de la sociedad civil, tan dados a sazonar y a presentarnos como los campeones en cuestiones negativas, no hayan hecho referencia al mismo. Además de que me llamó la atención que HRW obviara a RD y se desentendiera de dos temas: migratorio y derechos humanos. El primero porque siempre pone que discriminamos a los haitianos, y el segundo porque fue mucho lo que partidos, “personalidades” y connotados comunicadores denunciaron en 2019 que vivíamos en una dictadura.