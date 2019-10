Del abc de la política

En el país hay política mañana, tarde y noche, por lo que se puede creer que nuestros políticos son versados y graduados en el oficio con altas notas. Pero la verdad es que en su mayoría son poco profesionales; improvisan en el día a día y se equivocan tanto porque, y aquí cito a Tucídides: “Esperan el desastre para hablar del problema”. No leyeron a Guderian: “No existen situaciones desesperadas, solo gente desesperada”, ni se guían por Maquiavelo: “Difícilmente resulta vencido el que sabe evaluar sus fuerzas y las del enemigo”. El criollo, político de temporada que pierde el enfoque estratégico por decepciones coyunturales, aún no se entera, con Duarte, que “la política no es una especulación, es la ciencia más pura y la más digna”.