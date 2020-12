Derecho que no se respeta

En el Día Universal de los Derechos Humanos es indiscutible que en lo esencial en la República Dominicana impera un Estado de Derecho en el que las instituciones básicas del sistema funcionan, pero aún se conculcan derechos humanos fundamentales y padecemos una sociedad de injusticias y privilegios. Hay libertades públicas y políticas, pero no se puede decir lo mismo de otros derechos inherentes a las personas, como el de vivir una vida con dignidad, el que hay que respetar sin importar condición social, género, etnia o nacionalidad. El derecho a una existencia digna no se concede por magnanimidad ni por el disfrute de determinados bienes. Es un derecho indivisible e inalienable, que no puede ser despojado por otros.