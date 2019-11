Derechos de Danilo

Una de las características de nuestra clase política es su hipocresía; su desenvolvimiento y discursos son a conveniencia, razón por la que es sinuosa y como ranchera mexicana se canta y se llora. Es camaleónica también, pues critica desde la oposición lo que hace cuando es gobierno, lo mismo que cara dura porque hace lo que dice que no está haciendo y promete y no cumple. Por eso es que vemos ahora a los mismos que dijeron que Leonel podía ser candidato por encima de las leyes porque la Constitución lo amparaba, exigir que se impida a Danilo ejercer no solo sus derechos constitucionales, sino lo que ninguna ley le prohibe. “Derechos Fundamentales” fueron palabritas de moda hace días que debieran tener vigencia con Danilo.