Desigualdad, palabra clave

El Informe de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD y el balance final de la CEPAL de las economías de la región en 2019, publicados ambos la semana pasada, coinciden en el fondo y en la forma, cada uno en su ámbito, de que la desigualdad se acrecienta entre ricos y pobres. “El progreso está dejando de lado a algunas de las personas más vulnerables”, dice el IDH debido a que no hay correspondencia con el cacareado progreso económico. “Hay crecientes demandas sociales y presiones por reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social”, asegura la CEPAL sobre América Latina y el Caribe. Es que el discurso de crecimiento económico no pasará de ser retórica, eufemismo, si no se refleja en bienestar para las grandes mayorías.