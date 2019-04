Dictadura en democracia

Se está dando como un hecho que vivimos en dictadura o que vamos hacia ella. Pero por más que comparo y reviso, no me da por ningún lado la conclusión de algunos reputados politólogos y sociólogos: que en la RD hay un profundo déficit democrático y que el país en ese sentido está entre los peores de América Latina. Tampoco encuentro asidero, y pienso lo contrario, para que se diga, como ejemplo de esa pretendida dictadura, que no existe diversidad de opinión en los principales medios de comunicación. Ojalá que con la invocación de un sistema o régimen que se legitima con el empleo de la fuerza y que conculca libertades, no se dé cancha a gente presta a atentar contra esta democracia que tanto sudor y lágrimas ha costado.