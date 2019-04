¿Dictadura?, no ombe, no

Me lo pueden vender estudios o encuestas y a ojos vista lo desmiento, sin apelar siquiera a la historia ni a variables ni conceptos de las ciencias políticas y de la sociología: en RD no vamos hacia ninguna dictadura. Por el contrario, vivimos en lo esencial bajo el techo de un Estado de Derecho en el que las instituciones del sistema democrático funcionan, con ilimitada libertad de expresión y con grupos sociales vigilantes para evitar el retorno a tiempos superados. Y si es en un guardia que se piensa, les digo que ya los regímenes que no son paridos por las urnas desentonan en el concierto mundial. Los pueblos, y con ellos la comunidad internacional, difícilmente digieran un régimen de fuerza en esta etapa histórica.