Diferencia de Trump y Hillary

Donald Trump adelanta que no estará presente en la posesión de Joe Biden, diferente a Hillary Clinton que en 2016, luego de una campaña fiera y áspera asistió a la investidura de su rival, pero con una importante precisión sobre ese gesto: “Soy una exprimera dama, y las exprimeras damas van”. Ambos escenarios se prestan a variadas conjeturas, aunque en el caso de Trump no debe sorprender que haya llevado al extremo el enojo por su derrota pues no se trata de un político profesional, el que sí sabe gestionar el fracaso y tiene la habilidad de convivir con la decepción. Por esas cualidades que caracterizan al político profesional fue que, en su momento, desaprobé la ausencia de Danilo en la juramentación de Abinader.