Duarte y Mes

Con la conmemoración hoy sábado del aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, se inicia también la celebración del Mes de la Patria. Serán 30 días que encierran fechas significativas para el pueblo dominicano, para concluir el 27 de febrero, con la Independencia Nacional. Se dice que el que no ama ni respeta a su Patria no sabría amar nada, por lo que estimo que no debieran ser 30 los días, sino la vida entera para loar a los padres fundadores y a todos los que a lo largo de nuestra historia han mantenido encendida la antorcha de la dominicanidad, y más ahora cuando la “fracción miserable, de intrigas y sórdidos manejos” que denunció Duarte, pretende hacernos una momia histórica a merced de designios foráneos.