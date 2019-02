El amor y el consumismo

Para unos y otros San Valentín tendrá su significado especial, salvo para aquellos que nunca se han dado al amor y la alegría, aunque hay que convenir que ahora no es como antes y que la sociedad de consumo desdibujó la noción del amor y la amistad que se atribuía a la fecha, y así la ocasión se ha convertido en un negocio. Con todo y eso, y a pesar del #Me too que ni piropear permite, la conmemoración es abarcadora, y alcanza para cantar a la amada, o para el que prefiere rumiar resentimientos y desengaños. A riesgo de lucir ridículo, escribo al amor, la raíz de todas las pasiones, según Lope de Vega, del que nace la tristeza, gozo, alegría y desesperación, y dejo a su merced a los que llevan envidia y amargura a cuestas.