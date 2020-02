El amor y el interés...

San Valentín tendrá hoy un significado que dependerá de si se trata de una persona que lo considera una treta de la sociedad de consumo, lo que desdibuja el concepto del amor y la amistad, o si es alguien que lo observa con el prisma de Lope de Vega para quien el amor es la raíz de todas las pasiones, o el de Dante, que escribió que el amor “mueve al sol y a las demás estrellas”. Hay que convenir que ahora no es como antes ya que la ocasión se ha convertido en un negocio y ronda un #Me too que ni piropear permite, pero no estoy entre los nacidos para quejarse; entre los que llevan envidia y amargura a cuestas. Celebro la fecha y no la critico sin reparar en que “el carajito de la flecha” de Romeo me caiga bien o mal.