El cambio de reversa

La reversa es un cambio hacia atrás; o sea, para retroceder. Por eso cuando se habla de cambio no necesariamente implica que se va hacia adelante porque es probable, como la guagua de Juan Luis, que se vaya de reversa. Tú me decías que era chévere la guagua/Con un timón hidráulico y motor de biela... pero la guagua va en reversa. Tú me prometiste un cariñito, oye... pero la guagua va en reversa. Cambio, por definición, denota transición de un estado a otro, por lo que involucionar también implica un cambio, pero hacia alguna situación que había sido superada. En política, la palabra cambio pierde su sentido positivo y progresivo cuando se casa con lo pasado, con el retroceso, porque siendo así entonces no es pa’ lante que vamos.