El desplome del turismo

Como me lo contaron lo cuento: el sector turismo camina hacia la peor crisis de toda su historia, sin que el Gobierno ni los hoteleros den señales de que se pondrán a la altura que la situación demanda. Me dicen que se están manejando con paños tibios las cancelaciones de reservas y eventos para este año y el venidero, que alcanzan ya cifras alarmantes. Critican que esta es la hora en que las autoridades, con el ministro a la cabeza, no se hayan “mudado” a Estados Unidos para contrarrestar la campaña negativa, y que tampoco sus entes principales muestren que tienen conciencia de lo que plantean algunos entendidos en el sentido de que en poco tiempo sobrevendría una recesión que afectaría, incluso, a la economía nacional.