El horario y el alcohol

Aparentó risible que Interior y Policía anunciara que en el período navideño no se liberalizará el horario de expendio de bebidas alcohólicas. Lo califico de esa manera porque sobra decirlo, salvo que haya planes de relajar las restricciones existentes. Además, controlar las horas de expendio es irse por la tangente, pues si hay excesos no es por el alcohol, es por el que lo bebe. Lo mismo vale para la incautación de motocicletas hasta que el conductor retorne con sus papeles en regla, como si el imprudente fuera el motor y no el motorista. Aplaudo el inicio del operativo preventivo por Navidad y Año Nuevo, pero abogo por educación formal y vial permanente y algo muy importante: aplicar las leyes sin hacer distinciones.