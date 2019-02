El PRM es clave para la firma

Con todo y que al PRM le hizo más mal que bien negarse a firmar el Pacto Eléctrico, porque la imagen que deja es que no se construye como opción de poder que genera confianza y, por el contrario, crea incertidumbre en sectores determinantes de la sociedad, fue correcta la decisión de aplazar la ceremonia. Hablamos del principal partido opositor y actor imprescindible frente a un pacto que trasciende más de un período de gobierno, pues su objetivo es lograr un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible, que sea soporte de una visión de futuro de la nación. Marginarlo no tendría sentido, pues si ganara las elecciones del 2020, entonces no habría Pacto Eléctrico. ¡Cuánto tiempo desperdiciado!