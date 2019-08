El pueblo es el mismo

Cuando a propósito del aniversario de la gesta restauradora reivindiqué la necesidad de mantener vivo en la memoria histórica a ese pueblo que en 1863 demostró ser capaz de enfrentarse a cualquier poder de la tierra para defender su autonomía, lo hice porque se trata del mismo pueblo que 102 años después, en abril de 1965, exhibió igual estirpe. Si bien es verdad que las nuevas realidades del mundo no son las de antes ni las ideas que predominan hoy en día las de “cuando Cuca bailaba”, no es menos cierto que los pueblos tienen su cultura, sus creencias y su idiosincrasia que no hay modernidad que se las borre, so pena de envilecer y de renegar de su pasado glorioso, y de permitir que se les sojuzgue.