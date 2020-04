El trance de los alcaldes

Cuando el Congreso apruebe la prórroga de la emergencia estaría extendiendo el estado de excepción hasta nueve días antes de las elecciones nacionales, algo que no me preocupa pues seguramente el liderazgo político sabrá buscarle la vuelta. Lo que inquieta es que en 18 días, el 24 de abril, asumirán los nuevos alcaldes. ¿Y qué encontrarán sin siquiera una real transición? Cabildos diezmados por la cuarentena, con escaso personal y pocos recursos. Sería bueno entonces que los actuales alcaldes, si son del partido de los salientes, se queden asesorando; y que los de partidos diferentes hagan su mejor esfuerzo para no afectar a sus munícipes. Con los reelectos no hay problemas, pues seguirán con el muerto a cuestas.