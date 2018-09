En el ruedo están por lo menos 11 aspirantes declarados a la Presidencia de la República, por lo que es historia el dicho de que los políticos se acuerdan de los pobres cada cuatro años. Ahora el tiempo de elecciones es permanente, y abundan las sonrisas y caras bonitas para cortejar al elector, por lo que me adelanto a decirles a esos políticos que a las urnas se va a ganar o a perder y que se debe tener la entereza de respetar los resultados. No estoy descaminado ni es temprano para recordarlo porque ya estamos en campaña, y porque hay candidatos malos perdedores, que cuando les cuentan los votos gritan ¡fraude!, y no reconocen que lo parido por las urnas sea la voluntad soberana del pueblo al que hoy suplican apoyo.