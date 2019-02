En víspera de la rendición

El presidente Danilo Medina acude mañana al Congreso a rendir cuentas, y si nos atenemos a lo que mandan los artículos 114 y 128 de la Constitución, no se debieran exagerar las expectativas porque estaría limitado a hablar de su gestión durante los 12 meses anteriores y a depositar las memorias de los ministerios. Eso es en cuanto al texto legal, pero aunque el mandatario se ha cuidado de no iniciar obras que trasciendan el 2020, la población estará atenta a lo que diga o no diga, y hasta a lo que insinúe, porque no habrá manera de que en esa comparecencia no estén reflejados el mandatario y su partido para este año preelectoral y para el próximo, que serán decisivos para la suerte y para el futuro de ambos.