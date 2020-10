Falta para el 6% a la salud

La representante de la OPS/OMS, Alma Morales, hizo un balance de su gestión de cinco años en el país y mencionó entre las mejoras a impulsar invertir el 6% del PIB en el sector salud, lo que provocó reacciones a favor pese a ser una meta estratégica que siquiera pensar para el futuro inmediato sería una locura, y a que los porcentajes y los montos fijos de recursos no guardan relación con la calidad del servicio. Eso remite a la aleccionadora experiencia del 4% del PIB para la educación que, como consigna fue algo simpático y aglutinador, pero cuyos resultados prácticos no están a la altura de la apuesta. Además, pregunto: ¿por qué más porcentajes si hay muchos otros aprobados con los que el presupuesto no ha podido cargar?