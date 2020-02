Hablar poco y hacerlo bien

No necesariamente el que mete la pata y la saca pronto queda bien en estos tiempos tan rápidos en los que en un santiamén la pifia puede masificarse. Lo mejor, cuando se trate de funcionarios o de personas relevantes, es ser comedidos al hablar o tener a alguien que hable por ellos. No lo digo por el reciente embarre de la directora del Plan Social de la Presidencia, sino porque hay funcionarios que ni siquiera los asuntos de su incumbencia tratan con propiedad. En el caso específico de Iris Guaba mi consejo es que se honren las expresiones populares de que por la boca muere el pez y que en boca cerrada no entran moscas. Pero ojo, la crítica no se debe llevar al extremo de exigirle al Gobierno que deje de ser Gobierno.